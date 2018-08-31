Криптобизнесмена и его жену убили из-за мифических миллионов

Убийцы Романа Новака поверили в байку о богатстве и остались ни с чем.

Криптобизнесмен Роман Новак, известный в интернете как "друг Павла Дурова", и его супруга стали жертвами убийства в Объединённых Арабских Эмиратах. Как выяснилось, преступники поверили в слух о якобы огромных накоплениях мужчины — 500 миллионов долларов, которых на самом деле не существовало. Об этом сообщает "КП-Петербург".

Новак активно создавал образ успешного криптотрейдера, публиковал фото дорогих автомобилей и брендовых вещей, а также рассказывал о "громких инвестициях". Следствие предполагает, что именно этот виртуальный образ заставил преступников поверить в его богатство и организовать похищение.

Супруги Новаки действительно жили в ОАЭ вместе с детьми. Преступники выманили их на встречу, представившись потенциальными инвесторами. Роман поехал с женой, а детей оставил дома. Когда супруги не вернулись, их родственники забили тревогу, рассказал источник издания. По данным следствия, в преступлении участвовали трое россиян — бывший полицейский, предприниматель и их знакомый. Они действовали по указанию неизвестного организатора, личность которого сейчас устанавливается. После убийства тела супругов закопали в пустыне под Дубаем.

Все трое подозреваемых арестованы и находятся в следственном изоляторе Санкт-Петербурга. Расследование продолжается.

Ранее были названы личности подозреваемых в убийстве криптоинвестора Романа Новака и его жены в Дубае.

Фото: Piter.TV