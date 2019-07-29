  1. Главная
Названы личности подозреваемых в убийстве криптоинвестора Романа Новака и его жены в Дубае
Сегодня, 17:52
Бывший оперативник и бизнесмен оказались среди подозреваемых.

В Санкт-Петербурге готовятся избрать меру пресечения для троих подозреваемых в убийстве криптоинвестора и "друга Дурова" Романа Новака и его жены Анны, погибших в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщает издание "КП-Петербург", следствие установило личности предполагаемых убийц. Среди них — 53-летний Константин Ш., бывший оперуполномоченный из Санкт-Петербурга, который после увольнения и отбытия наказания сменил фамилию и устроился в исправительную колонию в Коми. Его сообщниками стали петербуржец Юрий Ш., занимавшийся бизнесом, и москвич Владимир Д.

По данным следствия, Новак и его супруга уехали в Дубай в октябре на встречу с "инвестором", которая оказалась ловушкой. Там их ожидала группа вымогателей, намеревавшихся завладеть средствами криптотрейдера. По предварительной информации, Новак ранее покинул Россию после конфликта с партнерами, которым якобы был должен крупную сумму.

По некоторым данным, злоумышленники не получили требуемых денег и убили супругов прямо на арендованной вилле. Следственные органы продолжают работу по установлению заказчика преступления и всех обстоятельств произошедшего.

Фото: Piter.TV 

 

Теги: новак, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

