Мужчина украл из банкомата Сбербанка почти 5 миллионов рублей

Для этого ему пришлось сломать стенку в магазине Всеволожского района.

Мужчина обокрал банкомат Сбербанка в Разметелово Всеволожского района. Чтобы добраться до заветной цели, зломышленник проломил стену в магазине "Магнит". Об этом сообщает Фонтанка.

В четверг, 30 августа, утро мсотрудники и посетители, придя в магазин, увидели следы ночного преступления. По данным следствия, вор сделал дыру в стене, чтобы пробраться к банкомату, который находился внутри помещения. Ему это удалось и, похоже с легкостью, так как он унес с собой почти 5 миллионов рублей. В данный момент его разыскивает полиция.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Ранее на Маршала Жукова из банкомата похитили 2,7 миллиона.

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