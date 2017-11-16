В Петербурге задержаны иностранные лжеполицейские

Злоумышленники совершили серию нападений на местных жителей в целях разбоя и вымогательства с применением огнестрельного оружия.

Сотрудники УФСБ России по Петербургу и Ленобласти совместно с полицейскими пресекли противоправную деятельность вооруженной этнической группы лиц. В отношении мигрантов возбуждено уголовное дело пп. "а", "в", "ж", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой).

С ноября прошлого года по февраль 2025-го фигуранты, действуя под видом сотрудников полиции, совершили серию нападений на местных жителей в целях разбоя и вымогательства с применением огнестрельного оружия. Злоумышленников заключили под стражу.

Проводится дальнейший комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

Видео: пресс-служба ФСБ России