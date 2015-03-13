  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:28
94
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Сотрудники ФСБ России задержали подозреваемого в госизмене в Петербурге

0 0

Задержанный, придерживаясь антироссийских взглядов, регулярно посещал информационные ресурсы украинских националистических формирований.

Сотрудники УФСБ России по Петербургу и Ленобласти пресекли противоправную деятельность местного жителя, которого подозревают в совершении преступления по ст. 275 УК РФ (государственная измена). 

Установлено, что задержанный, придерживаясь антироссийских взглядов, регулярно посещал информационные ресурсы украинских националистических формирований. В дальнейшем он сообщил представителям ГУР МОУ информацию с указанием установочных данных силовых структур РФ. 

Злоумышленник уже заключен под стражу, в настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. 

Ранее на Piter.TV: москвича задержали за сбор данных о российских военных для Украины. 

Видео: пресс-служба УФСБ России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: госизмена, фсб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии