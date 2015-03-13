Сотрудники ФСБ России задержали подозреваемого в госизмене в Петербурге

Задержанный, придерживаясь антироссийских взглядов, регулярно посещал информационные ресурсы украинских националистических формирований.

Сотрудники УФСБ России по Петербургу и Ленобласти пресекли противоправную деятельность местного жителя, которого подозревают в совершении преступления по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Установлено, что задержанный, придерживаясь антироссийских взглядов, регулярно посещал информационные ресурсы украинских националистических формирований. В дальнейшем он сообщил представителям ГУР МОУ информацию с указанием установочных данных силовых структур РФ.

Злоумышленник уже заключен под стражу, в настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

Ранее на Piter.TV: москвича задержали за сбор данных о российских военных для Украины.

Видео: пресс-служба УФСБ России по Петербургу и Ленобласти