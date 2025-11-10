Москвича задержали за сбор данных о российских военных для Украины

Мужчина через соцсети общался с украинским представителем для того, чтобы отправиться в бои на стороне Киева.

Российские силовые структуры задержали по подозрению в государственной измене 45-летнего жителя Москвы. Мужчина 1980-го года рождения собирал для украинской стороны данные о местах жительства и автомобилях российских военнослужащий. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей ФСБ РФ. Известно, что фигурант расследования собирался принимать участие в боевых действиях в составе украинского вооруженного формирования, а также переехать в другую страну для жительства.

Пресечена противоправная деятельность подозреваемого, который инициативно установил конфиденциальное сотрудничество с представителями спецслужб Украины и запрещенной на территории РФ украинской террористической организации. ЦОС ФСБ РФ

Иностраный куратор поручил россиянину совершить диверсию на одной из железнодорожных станций Московского региона. Оперативники задокументировали факты, подтверждающие намерение мужчины перейти на сторону Вооруженных сил Украины. Сейчас в отношении злоумышленника ведется уголовное дело ро статье 275 и части 2 статьи 205.5 УК РФ. Речь идет о госизмене и участии в деятельности организации, признанной террористической. В настоящее время подозреваемый отправлен под стражу. Мужчине грозит лишение свободы от 12 лет до пожизненного срока.

ФСБ показала видео задержания в Тамбовской области передавшего Украине данные об участниках СВО.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России