ФСБ показала видео задержания в Тамбовской области передавшего Украине данные об участниках СВО

Российскиетсиловые структуры показали кадры задержания на территории Тамбовской области гражданина, передавшего Украине данные об участниках специальной военной операции. Россиянин признался, что "вышел на украинских журналистов" в сентябре 2022 года. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей ФСБ РФ.

В сентябре 2022 года вышел на украинских журналистов, передавал информацию, которая показывала воинскую часть. допрос подозреваемого

Напомним, что ранее стало известно о задержании в Тамбовской области завербованного Главным разведывательным управлением при украинском министерстве по обороне агента, который передал украинскому блогеру данные об участвующих в СВО боевых подразделениях. Мужчина также переводил денежные средства запрещённой в нашей стране проукраинской террористической организации. В настоящее время ведется уголовное дело по признакам государственной измены и финансирования терроризма (по статье 275 и части 1.1 статьи 205.1 УК РФ).

Фото и видео: ЦОС ФСБ России