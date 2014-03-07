В трех регионах России пресекли незаконный оборот сигарет

Общая сумма нелегальной продукции составила свыше 560 млн рублей.

В трех регионах России сотрудники ФСБ во взаимодействии с СК и МВД пресекли незаконный оборот сигарет. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Незаконный оборот пресекли в Калужской, Воронежской и Тверской областях. Так, на территории предприятия в Калужской области изъяты порядка 5 млн пачек немаркированных сигарет, а также не менее 500 тыс. поддельных акцизных марок. До этого в Воронежской и Тверской областях сотрудниками ФСБ была пресечена противоправная деятельность групп лиц, специализировавшихся на незаконном производстве табачных изделий.

По фактам хранения табачной продукции без маркировки, покушения на сбыт поддельных акцизных марок, уклонения от уплаты налогов и создания организованного преступного сообщества возбуждены уголовные дела. Общая сумма нелегальной продукции составила свыше 560 млн рублей. Всем задержанным предъявлены обвинения.

Видео: ЦОС ФСБ России