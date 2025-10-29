Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

В Ставропольском крае пресекли подготовку теракта на объекте транспорта. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

По данным силового ведомства, житель Георгиевска по своей инициативе связался через Telegram с представителем террористической организации, подконтрольной украинским спецслужбам. По указанию куратора он заснял на камеру инфраструктурный объект, чтобы позднее подорвать его.

Мужчина закупил компоненты для самодельного взрывного устройства, где планировал совершить теракт на ж/д мосту. Детали для его создания он заложил в тайник. Злоумышленника задержали в момент, когда он изучал место будущего преступления. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

Видео: ЦОС ФСБ России