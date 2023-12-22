Полиция проводит проверку по факту аварии с участием четырех машин на трассе М-10

В результате аварии пострадавших нет. Движение на указанном участке трассы затруднено.

Полиция проводит проверку по факту аварии в Тосненском районе Ленобласти на трассе М-10. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, 15 января в 13:10 на 670 километре трассы М-10 произошло столкновение двух большегрузов и двух легковых автомобилей. В результате аварии пострадавших нет.

Движение на указанном участке трассы затруднено. Это связано ещё и с тем, что незадолго до данной аварии на этом же участке дороги водитель другого грузового автомобиля не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет.

На месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее в аварии на трассе "Петербург-Псков" пострадал 10-летний житель Белоруссии.

Фото: МВД