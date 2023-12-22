ДТП с двумя грузовиками парализовало движение на трассе М-10

Полиция будет устанавливать причины и обстоятельства происшествия.

В понедельник, 15 января, на 671-м км автотрассы М-10 недалеко от развязки с автодорогой 41к-173 "Ям-Ижора – Никольское", ведущей к посёлку Красный Бор, произошла серьёзная авария. По данным пресс-службы ФКУ Упрдор "Северо-Запад", в столкновении участвовали четыре автомобиля, два грузовика и две легковушки: все ехали в сторону Петербурга.

ДТП произошло примерно в 13:30. В результате для движения осталась доступной лишь одна полоса, образовались огромные пробки.

На место происшествия были направлены сотрудники подрядной организации, занимающиеся обслуживанием дороги. Полиция будет устанавливать причины и обстоятельства происшествия. В ФКУ Упрдор "Северо-Запад" уточнили, что пострадавших в результате аварии нет.

Ранее мы сообщили о том, что на трассе М-11 "Нева" горел автомобиль Peugeot.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (София Левина)