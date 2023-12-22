На трассе М-11 "Нева" горел автомобиль Peugeot

В пятницу, 12 января, в Колпинском районе на трассе М-11 "Нева" Москва — Петербург горел автомобиль Peugeot. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
Информация о пожаре поступила на пульт спасателей в 19:17. В машине полыхали сгораемые части. К 20:02 огонь потушили, пострадавших нет.
К ликвидации пожара привлекались 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Обстоятельства происшествия на данный момент неизвестны.
Ранее мы рассказывали о том, что в Приморском районе полыхало здание автосервиса.
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