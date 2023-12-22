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Вчера, 23:19
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На трассе М-11 "Нева" горел автомобиль Peugeot

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К ликвидации пожара привлекались 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники.

В пятницу, 12 января, в Колпинском районе на трассе М-11 "Нева" Москва — Петербург горел автомобиль Peugeot. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о пожаре поступила на пульт спасателей в 19:17. В машине полыхали сгораемые части. К 20:02 огонь потушили, пострадавших нет. 

К ликвидации пожара привлекались 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Обстоятельства происшествия на данный момент неизвестны.

Ранее мы рассказывали о том, что в Приморском районе полыхало здание автосервиса.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петер

Теги: горел автомобиль, м-11 нева
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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