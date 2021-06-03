На трассе М-11 "Нева" появилась первая в РФ музыкальная разметка

Теперь, проезжая по участку с разрешенной скоростью, автомобилисты могут услышать фрагмент композиции "Калинка-Малинка".

На трассе М-11 "Нева" в Ленобласти впервые в РФ появилась музыкальная разметка. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Автодор".

На 653-м километре автодороги стартовал эксперимент по нанесению поперечных шумовых полос с музыкальным эффектом. Теперь, проезжая по участку с разрешенной скоростью, автомобилисты могут услышать фрагмент композиции "Калинка-Малинка".

На наших скоростных дорогах нет пересечений в одном уровне, транспортные потоки разделены, предусмотрено освещение, автоматизированная система управления дорожным движением, работает служба аварийных комиссаров. Но мы всегда находимся в поиске эффективных решений для того, чтобы сделать наши дороги еще более безопасными. Одним из таких решений стала первая в России музыкальная разметка, которую уже нанесли на участке скоростной магистрали М-11. Вячеслав Петушенко, председатель правления компании "Автодор"

Музыкальная разметка не даст водителям заснуть за рулем и будет служить снижению аварийности.

Ранее мы рассказывали о том, что в Мурино и Копорье появилась "зубастая" разметка.

Видео: пресс-служба компании "Автодор"