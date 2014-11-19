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По трассе М-11 «Нева» планируют запустить грузовики-беспилотники
Сегодня, 10:52
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По трассе М-11 «Нева» планируют запустить грузовики-беспилотники

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Платная трасса из Москвы в Санкт-Петербург может стать пробным маршрутом для испытания автономных грузоперевозок.

На Петербургском международном экономическои форуме замминистра транспорта России Кирилл Богданов рассказал о планах транспортного ведомства по запуску беспилотных грузоперевозок. Маршрутом, по которому предполагается отправить первые автономные грузовики, может стать платная скоростная трасса М-11 "Нева", соединяющая Москву и Санкт-Петербург. 

Для реализации проекта к 2024 году Минтранспорта оборудует трассу современной технологичной цифровой инфраструктурой для взаимодействия со всеми беспилотными автомобилями всех мировых производителей. Использование автомобилей без водителей, по оценкам ведомства, позволит в ближайшие несколько лет увеличить коммерческую скорость и снизить себестоимость транспортировки грузов по трассе примерно на 10%. Ожидается также сокращение аварийных ситуаций на магистрали и расширение доли России в перевозках из Европы в Китай и обратно. 

Автодорога М-11 "Нева" - одна из самых длинных платных дорог в России. Протяженность трассы 669 километров. Трассу М-11 из Москвы в Петербург начали строить в 2010 году и вводили в эксплуатацию поэтапно. 27 ноября 2019 года трассу открыли полностью.

На церемонии открытия трассы присутствовал президент России Владимир Путин. 

Фото: Pixabay

Теги: автономные грузоперевозки, беспилотники, кирилл богданов, ленобласть, м-11 нева, платная трасса, пмэф, трасса нева
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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