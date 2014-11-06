В Мурино и Копорье появилась "зубастая" разметка

Разметка предупреждает выезд на "встречку".

"Зубастая" разметка поможет Мурино и Копорью не выезжать на встречную полосу движения, рассказали в дорожном комитете Ленобласти 11 октября.

Вслед за вибрационной разметкой на Гостилицком шоссе ее шумовая "сестра" появилась во Всеволожском, Ломоносовском и Выборгском районах. Принцип действия похож: колесо наезжает на "шашечки" или "зубья", и слышится шум, спасающий от лобовых столкновений.

Так, "зубья" можно увидеть на Центральной улице в Мурино, по пути из Попово в сторону Выборга и в Копорье на Старосельской улице.

Видео: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти