Сведения о пострадавших не поступали.

12 января в Приморском районе полыхало здание автосервиса, расположенное в доме 68к5 по Парашютной улице. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 21:29. В двухэтажном административном здании размером 6х10 метров, на первом этаже, происходило горение на площади 2 "квадрата". Сведения о пострадавших не поступали. Огонь потушили к 22:17.

К ликвидации пожара привлекались 12 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Обстоятельства происшествия выясняются.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)