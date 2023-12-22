На Дунайском проспекте полыхала ванная комната

Огнеборцы потушили мебель за 32 минуты.

Во Фрунзенском районе, 12 января, произошел пожар. На Дунайском проспекте в доме № 42/79 загорелась ванная комната в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:59. К этому часу пламя охватило один "квадрат" обстановки.

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Огнеборцы потушили мебель за 32 минуты. В 16:31 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv