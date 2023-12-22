Во время конфликта мужчина попытался задушить начальницу в больнице на Вавилова

По предварительной информации, нападавший и пострадавшая работают в организации, оказывающей ритуальные услуги.

Петербургские росгвардейцы задержали ранее неоднократно судимого гражданина, напавшего на свою начальницу в медицинском учреждении. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Утром 12 января росгвардейцы получили информацию о том, что в больнице на улице Вавиловых гражданин напал на женщину. Было установлено, что в больнице между двумя работниками сторонней организации произошел конфликт. Во время выяснения отношений мужчина напал на свою 37-летнюю начальницу, схватил её за шею и начал душить. Росгвардейцы задержали нападавшего на месте происшествия. Пострадавшей понадобилась медицинская помощь, она обратилась в травмпункт.

Фото: Росгвардия

Сотрудники вневедомственной охраны доставили 40-летнего правонарушителя, ранее судимого за умышленное причинение тяжкого и легкого вреда здоровью, грабеж, а также кражу, в 17 отдел полиции.

По предварительной информации, нападавший и пострадавшая работают в организации, оказывающей ритуальные услуги.

Фото: Piter.tv