"Подорожник" получит собственное мобильное приложение

Председатель Комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков рассказал о планах создать приложение для карты "Подорожник", которое позволит выбирать тариф.
Помимо того, что можно самостоятельно менять тариф, также можно будет оформить виртуальный "Подорожник". В приложении будет доступен и билет "60 минут", который должен устранить неудобства, вызванные пересадками.
Максимальные миграции на общественном транспорте составляют 40 минут. Как правило, если есть пересадки, то выходит 25 минут на одном транспорте и 25 минут на другом.
Кирилл Поляков, председатель Комитета по транспорту
Транспортная реформа в Петербурге изменит маршрутную сеть и автобусы с 15 июля 2022 года.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все