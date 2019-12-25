"Подорожник" получит собственное мобильное приложение

В приложении можно менять тариф и создавать электронный подорожник.

Председатель Комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков рассказал о планах создать приложение для карты "Подорожник", которое позволит выбирать тариф.

Помимо того, что можно самостоятельно менять тариф, также можно будет оформить виртуальный "Подорожник". В приложении будет доступен и билет "60 минут", который должен устранить неудобства, вызванные пересадками.

Максимальные миграции на общественном транспорте составляют 40 минут. Как правило, если есть пересадки, то выходит 25 минут на одном транспорте и 25 минут на другом. Кирилл Поляков, председатель Комитета по транспорту

Транспортная реформа в Петербурге изменит маршрутную сеть и автобусы с 15 июля 2022 года.

Фото: Piter.tv