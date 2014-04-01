В Петербурге уберут 238 маршрутов общественного транспорта с июля 2022 года

В списке маршрутов, которые уберут с улиц города, 222 маршрута с буквой "К".

Правительство Петербурга решило упразднить 238 маршрутов общественного транспорта с июля 2022 года. Проект документы планирования перевозок уже находится на рассмотрении у антикоррупционной комиссии.

В списке маршрутов, которые уберут с улиц города, 222 маршрута с буквой "К". контролировать исполнение постановление будет вице-губернатор Петербурга Соколов М.Ю.

Подписи Александра Беглова под постановлением пока что нет, но это означает, что больше сроки транспортной реформы переноситься не будут. Ее осуществят летом 2022 года. Взамен 238 ликвидируемых маршрутных такси, в Санкт-Петербурге появится сотня социальных автобусных маршрутов и три электрических. Трассы более 50 маршрутов изменятся для компенсации ликвидированных направлений.

Маршрут построен? Все, что нужно знать о транспортной реформе в Петербурге.

Фото: Piter.tv