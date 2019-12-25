Коллапс на красной ветке петербургского метро поднял цены на такси

Петербуржцы, выехавшие на работу из Девяткино, обнаружили, что вызвать такси практически невозможно.

Утро 16 октября в Петербурге началось с закрытия нескольких станций красной линии метрополитена и резкого увеличения спроса на услуги такси. Из-за перекрытия входа на станции "Девяткино", "Гражданский проспект", "Автово" и "Проспект Ветеранов" пассажиры образовали длинные очереди на платформах.

Ситуация вызвала настоящий транспортный коллапс и гигантские очереди на заказ такси, особенно в Мурино. Петербуржцы, выехавшие на работу из Девяткино, обнаружили, что вызвать такси практически невозможно. Число ожидающих свою поездку пассажиров в какой-то момент превысило 231. Водители соглашались везти клиентов только по завышенным тарифам — от 1,5 до 4 тыс. рублей за поездку.

Напомним, пресс-служба "подземки" подтвердила Piter.TV, что инцидент связан с неисправным составом, который двигался в депо с "Гражданского проспекта". По словам очевидцев, поезд дважды останавливался на 5 минут.

Фото: Piter.TV, скриншот: Яндекс.такси