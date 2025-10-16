Названа причина утреннего коллапса на "красной" ветке петербургского метро

Напомним, были закрыты на вход станции "Девяткино", "Гражданский проспект", "Проспект Ветеранов" и "Автово".

Утром 16 октября на Кировско-Выборгской линии метро Петербурга произошел коллапс: закрывали четыре станции, задерживались поезда. В ГУП "Петербургский метрополитен" Piter.TV назвали причину случившегося.

Пресс-служба "подземки" подтвердила, что инцидент связан с неисправным составом, который двигался в депо с "Гражданского проспекта". По словам очевидцев, поезд дважды останавливался на 5 минут.

Напомним, были закрыты на вход станции "Девяткино", "Гражданский проспект", "Проспект Ветеранов" и "Автово", с 09:20 движение восстановлено. Горожанам предлагали в ГКУ "Организатор перевозок" пользоваться наземным транспортом, однако от "Девяткино" до "Гражданского проспекта" нет ни одного прямого маршрута.

Фото: ВКонтакте / Ульянка Экология

Вместе с тем пассажиры пытались пересесть в такси, но стоимость поездки от закрытых станций до центра взлетела, составив до 4 тыс. рублей. К 10:00 в "Яндексе" образовались очереди на вызов машины, а цена понизилась.

Скриншоты: Яндекс Go

Видео: Telegram / Девяткино LIVE | Мурино