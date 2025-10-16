  1. Главная
Сегодня, 8:33
1931
Поезда на "красной" ветке метро Петербурга задерживаются, две станции закрыты

Причина случившегося – неисправный состав.

На Кировско-Выборгской линии метро Петербурга утром 16 октября произошел коллапс. Как сообщили в ГУП "Петербургский метрополитен", на участке от станции "Академическая" до "Девяткино" поезда следуют с увеличенными интервалами. 

Кроме того, с 08:30 на вход закрыта станция "Девяткино", а с 08:34 – "Гражданский проспект". По словам очевидцев, движение остановлено вплоть до "Площади Ленина". Рекомендуется добираться наземным транспортом. 

Фото: пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок" 

Причина случившегося – неисправный состав, передает "Фонтанка". Сейчас он направлен в депо. 

Ранее мы рассказывали о том, что пять составов "Балтиец" поступят для обслуживания будущей шестой линии метро. 

Видео: Telegram / Mash на Мойке 

UPD: также закрывали станции "Автово" и "Проспект Ветеранов". 

