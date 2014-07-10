Пять составов "Балтиец" поступят для обслуживания будущей шестой линии метро

Коричневая ветка Петербурга получит свои первые поезда.

В ноябре–декабре 2025 года петербургский метрополитен примет пять новых составов "Балтиец", которые будут использоваться на строящейся Красносельско-Калининской линии. Об этом 15 октября сообщил комитет по транспорту Санкт-Петербурга.

По данным ведомства, вагоны уже полностью готовы к эксплуатации. Сейчас аналогичные составы обслуживают первую (красную) линию метро. Следующей к обновлению подвижного состава готовится фиолетовая ветка, а в 2026 году поезда синей расцветки выйдут на вторую линию.

Шестая, или коричневая, линия метро находится на этапе строительства. До конца года планируется ввод в эксплуатацию первого участка "Путиловская" — "Казаковская". Также начата проходка тоннеля от "Путиловской" до "Каретной".

На линию вышел последний, 37-й, состав серии "Балтиец" в красном исполнении, завершив обновление подвижного состава первой линии. Всего "Трансмашхолдинг" передал городу 296 вагонов нового поколения, отличающихся повышенным уровнем комфорта и энергоэффективности.

Фото: Комитет по транспорту