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Подготовка к "Алым парусам" продолжается в Петербурге
Сегодня, 10:56
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Подготовка к "Алым парусам" продолжается в Петербурге

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В Биржевом сквере установят сцену.

В Петербурге продолжается подготовка к самому долгожданному празднику выпускников "Алые паруса". Ордер для обеспечения работ по установке и размещению временных элементов благоустройства выдала Государственная административно-техническая инспекция. 

Так, в Биржевом сквере и на прилегающих территориях Стрелки Васильевского острова установят сцену, декорации мизансцены "Победа над злом", экран трансляции и ограждения для зоны пиротехники. Работы состоятся с 11 июня по 5 июля. 

Напомним, в этом году "Алые паруса" пройдут 28 июня. На Дворцовой площади также разместят сценическую площадку размером 45х50 метров. 

Ранее мы рассказывали о том, что репетиция "Алых парусов" ограничит движение в центре Петербурга. 

Фото: Piter.TV 

Теги: алые паруса, гати
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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