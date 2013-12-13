Подготовка к "Алым парусам" продолжается в Петербурге

В Биржевом сквере установят сцену.

В Петербурге продолжается подготовка к самому долгожданному празднику выпускников "Алые паруса". Ордер для обеспечения работ по установке и размещению временных элементов благоустройства выдала Государственная административно-техническая инспекция.

Так, в Биржевом сквере и на прилегающих территориях Стрелки Васильевского острова установят сцену, декорации мизансцены "Победа над злом", экран трансляции и ограждения для зоны пиротехники. Работы состоятся с 11 июня по 5 июля.

Напомним, в этом году "Алые паруса" пройдут 28 июня. На Дворцовой площади также разместят сценическую площадку размером 45х50 метров.

Ранее мы рассказывали о том, что репетиция "Алых парусов" ограничит движение в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV