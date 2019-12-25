Подготовка к "Алым парусам" в Петербурге начнется 5 июня

Проведение самого торжества запланировано с 18:00 28 июня до 5:00 29 июня.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) разрешила проведение подготовительных мероприятий для ежегодного праздника выпускников "Алые паруса", который состоится 28 июня.

Для обустройства Дворцовой площади, где пройдёт основной этап праздника, предусмотрено размещение сценической площадки размером 45×50 метров, двухэтажного гримёрного городка, рамочных конструкций металлодетекторов, шатрового оборудования и иных необходимых элементов декораций.

Рабочие процессы будут осуществляться в период с 5 июня по 8 июля, а проведение самого торжества запланировано с 18:00 28 июня до 5:00 29 июня.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге перед Днем Победы осмотрели 70% мемориальных комплексов и табличек. В городе насчитывают свыше 1 тыс. таких объектов. Замечания были, но они быстро устраняются. За месячник благоустройства инспекторы ГАТИ зафиксировали устранение более 120 замечаний в рамках своих компетенций.

Фото: Piter.TV