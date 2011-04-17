В Петербурге перед Днем Победы осмотрели 70% мемориальных комплексов и табличек

В городе насчитывают свыше 1 тыс. таких объектов.

Перед 80-летием Победы в Великой Отечественной войне в Петербурге усилили контроль содержания тематических мемориальных комплексов и табличек. В городе насчитывают свыше 1 тыс. таких объектов, 70% из них уже осмотрели, рассказали в Государственной административно-технической инспекции 29 апреля.

Замечания были, но они быстро устраняются. За месячник благоустройства инспекторы ГАТИ зафиксировали устранение более 120 замечаний в рамках своих компетенций.

Эта работа – не просто выполнение задач, а дань уважения тем, кто ценой своей жизни подарил нам мир. Контроль за состоянием памятных мест будет продолжен, чтобы сохранить память о великом подвиге для будущих поколений. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: на территориях МО в Петербурге стартовали первые работы по благоустройству.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга