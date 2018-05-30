На территориях МО в Петербурге стартовали первые работы по благоустройству

Администрация МО "Финляндский округ" приступила к ремонту асфальта в Калининском районе.

Начались первые работы по благоустройству на территориях муниципальных образований по программе "Петербургские дворы". Об этом сообщил глава городского комблага Сергей Петриченко 29 апреля.

Администрация МО "Финляндский округ" приступила к ремонту асфальта в Калининском районе. Восстановят участок площадью свыше 17 тыс. "квадратов". Мероприятия выполняют в рамках предоставления субсидий МО из бюджета Петербурга.

В прошлом году ведомство предоставило субсидии для 79 МО во всех 18 районах. За счет этого благоустроили 230 детских и 109 спортивных площадок.

Ранее мы рассказывали о том, что сотрудники комитета по строительству Петербурга приняли участие в весеннем "Добром субботнике".

Фото: Telegram / Сергей Петриченко