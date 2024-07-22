Сотрудники Комитета по строительству приняли участие в весеннем "Добром субботнике"

В ходе субботника участники очистили зелёную зону от прошлогодней листвы, веток и мусора, приведя территорию в порядок после зимнего периода.

Работники Комитета по строительству Санкт-Петербурга и подведомственного учреждения СПб ГБУ "Управление строительными проектами" присоединились к городской экологической акции "Добрый субботник". Традиционно местом уборки стал Парк 9 Января в Кировском районе. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В ходе субботника участники очистили зелёную зону от прошлогодней листвы, веток и мусора, приведя территорию в порядок после зимнего периода.

Традиционно весной и осенью Комитет по строительству участвует в субботнике, это благоустройство города, а в этом году еще больше значимо, потому что в преддверии 80-летия Победы в войне Великой Отечественной, поэтому люди пришли с детками, задачи поставлены сделать красивее сад 9 января на территории Кировского района, чтобы граждане Кировского района, приезжие могли ходить по парку, по саду, радоваться и получать удовольствие. Артур Сливний, заместитель председателя Комитета по строительству

Особое внимание уделяется сохранению экологии и озеленению городской среды. Об этом напомнили сотрудницы СПб ГБУ "Управление строительными проектами" Екатерина Александрова и Виктория Клокова:

Озеленение парков — это очень важно, потому что люди должны дышать свежим воздухом, экология — это основная задача для сохранения здоровья горожан, чистоты города, поэтому это достаточно важно. Мы стараемся периодически участвовать в каких-то программах, где можно посадить новые деревья и привлекаем к этому и коллег, и родственников.

Участие в подобных акциях укрепляет командный дух, создаёт возможность провести время на свежем воздухе с пользой и напоминает о личной ответственности за состояние городской среды.

Напомним, акция "Добрый субботник" проводится в Петербурге ежегодно. В 2025 году к ней присоединились тысячи жителей во всех районах города.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"