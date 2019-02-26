  1. Главная
Петербургские дорожники готовы к приему большого количества осадков
Сегодня, 13:01
На прошедшей неделе дорожные службы ежедневно тратили по 8 тыс. "кубов" воды, чтобы удалить загрязнения с проезжей части и тротуаров.

В Петербурге 25 августа дорожники приготовились к приему большого количества осадков – их ожидается местами до 20 миллиметров. Для обеспечения свободного ухода дождевой воды прочищено 2,2 тыс. патрубков, рассказали в городском комитете по благоустройству. 

На прошедшей неделе дорожные службы ежедневно тратили по 8 тыс. "кубов" воды, чтобы удалить загрязнения с проезжей части и тротуаров. На полигон было вывезено свыше 1,2 тыс. кубометров мусора и почти 1,1 тонна уличной пыли и грязи. 

Из-за дождей растут сорняки, а влажные и прохладные условия ускоряют потемнение и увядание бутонов. Специалисты подрезали около 56 тыс. погонных метров живых изгородей, очистили 50 тыс. "квадратов" цветников и 28,5 тыс. "квадратов" приствольных лунок деревьев. 

Сейчас улицы чистят 512 единиц техники и 906 работников ручного труда. 

Ранее на Piter.TV: дополнительные 730 урн установят в Петербурге в 2025 году. 

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга 

Теги: благоустройство, дожди
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

