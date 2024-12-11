Петербуржца, обвиняемого в смертельном избиении мужчины на Тимуровской улице, заключили под стражу

В Петербурге под стражу взят обвиняемый в смертельном избиении мужчины в Калининском районе. Подробности сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
По данным следствия, с 7 на 8 января 2025 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома на Тимуровской улице, в ходе конфликта нанёс своему знакомому множественные удары кулаками в область головы. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.
Фигуранту предъявлено обвинение, в ходе допроса он полностью признал свою вину. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее ещё один петербуржец лишился селезенки после конфликта на Асафьева. Его обидчик проведет 2 года в колонии.
Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
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