Петербуржца, обвиняемого в смертельном избиении мужчины на Тимуровской улице, заключили под стражу

В ходе допроса он полностью признал свою вину.

В Петербурге под стражу взят обвиняемый в смертельном избиении мужчины в Калининском районе. Подробности сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, с 7 на 8 января 2025 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома на Тимуровской улице, в ходе конфликта нанёс своему знакомому множественные удары кулаками в область головы. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

Фигуранту предъявлено обвинение, в ходе допроса он полностью признал свою вину. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ещё один петербуржец лишился селезенки после конфликта на Асафьева. Его обидчик проведет 2 года в колонии.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу