Петербуржец лишился селезенки после конфликта на Асафьева. Его обидчик проведет 2 года в колонии

Потерпевший получил тяжелые колото-резанные ранения, была повреждена селезенка, которую впоследствии пришлось удалить.

Мужчина лишился селезенки после конфликта на улице Асафьева. Его обидчика приговорили к реальному сроку, рассказали в прокуратуре Выборгского района Петербурга.

В суде установлено, что 17 августа 2023 года подсудимый, находясь напротив второго подъезда в доме 10 по улице Асафьева, в ходе внезапно возникшего конфликта, повалил потерпевшего на землю, после чего нанес ему 10 ударов ножом по туловищу.

Потерпевший получил тяжелые колото-резанные ранения, была повреждена селезенка, которую впоследствии пришлось удалить.

Напавший мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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Фото: Piter.tv