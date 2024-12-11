В Колпино сотрудник магазина жестоко избил похитителя алкоголя

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ, подозреваемого задержали.

В Колпино работник магазина напал на мужчину, который пытался похитить алкоголь. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Днем 13 января на набережной Комсомольского канала в продуктовом поймали 40-летнего горожанина при попытке незаметно вынести бутылку спиртного напитка. Позже его избил 26-летний заместитель управляющего.

Пострадавший на следующий день обратился к врачам, он был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии с закрытой травмой живота, разрывом селезенки, шоком первой степени.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ, подозреваемого задержали.

Ранее на Piter.TV: петербуржец избил соседа из-за парковочного места на Индустриальном.

Фото: Piter.TV