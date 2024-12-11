Петербуржец избил соседа из-за парковочного места на Индустриальном

Задержанного доставили в полицейский участок, где в отношении него был составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Вечером в понедельник, 13 января, в 21:25 полиция Красногвардейского района получила сообщение о госпитализации 47-летнего мужчины, проживающего по адресу: Индустриальный проспект, дом 36. Пострадавший рассказал, что травмы он получил в результате драки, связанной с парковкой автомобиля.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в тот же вечер полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 49-летний сосед пострадавшего.

Задержанного доставили в полицейский участок, где в отношении него был составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестный угрожал пассажирам автобуса на юге Петербурга.

Фото: Piter.TV