ЗакС Петербурга выберет новых почетных граждан в 2021 году

Депутаты могут выбрать лишь двух человек, либо могут решить никому не присуждать данное звание в этом году.

ЗакС в 2021 году рассмотрит вопрос о присвоении ряду известных людей звания "Почетный гражданин Санкт-Петербурга", такое решение было принято 22 апреля на заседании городского парламента.

Среди кандидатов на это звание – народный артист России Борис Эйфман, генеральный директор ЗАО "Биокад" Дмитрий Морозов, директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Петр Яблонский, научный руководитель Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Юрий Васильев

Депутаты могут выбрать лишь двух человек, либо могут решить никому не присуждать данное звание в этом году.

В прошлом году этого звания удостоились Евгений Шляхто и Владимир Гарюгин.

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб