Стали известны кандидаты на присвоение звания "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" в 2021 году

Звание присваивается нескольким кандидатам с 1993-го года.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров озвучит имена кандидатов, которым могут присвоить звание "Почетного гражданина Санкт-Петербурга" в 2021 году. Об этом 3 марта сообщила пресс-служба ЗакСа.

Среди кандидатов — директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Петр Яблонский, народный артист РФ Борис Эйфман, научный руководитель Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Юрий Васильев и гендиректор ЗАО "Биокад" Дмитрий Морозов. Представления на кандидатов принимались до 28 февраля.

Стать "Почетным гражданином Петербурга" может не только гражданин России, но также и иностранный гражданин и лицо без гражданства. Звание присваивают за вклад в развитие города, повышение его роли и авторитета в России и за рубежом; в укрепление демократии и защиты прав человека; в науку, искусство, духовное и нравственное развитие общества.

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб