Специалисты объяснили причины гибели рыбы в Финском заливе

Проверка показала, что массового вымирания все же нет.

В июне 2021-го года отдых петербуржцев в Сестрорецке омрачило массовое вымирание рыбы. Неживых существ в большом количестве выбросило на берег Финского залива. Piter.TV узнал, с чем связана гибель водных обитателей, и куда обращаться в этом случае.

В Росприроднадзоре связали вымирание рыбы с аномально жаркой погодой. Температура воды сильно влияет на их жизнь. Повышение градусов приводит к быстрому цветению и отмиранию колониальной водоросли. Из-за скоплений микроорганизмов вода окрашивается в болотно-зеленый, светло-серый, голубой и светло-зеленый цвета.

Некоторые горожане обращались в ведомство с жалобами на изменение цвета воды в заливе и предполагали, что туда сбрасывают загрязняющие вещества, однако на самом деле это были водоросли. Помимо цвета процесс разложения сопровождается неприятным запахом.

Характерная особенность этих водорослей — окраска, связанная с высоким содержанием синего пигмента фикоцианина, особенно заметная при высыхании на свету этих водорослей. При отмирании массы данного вида вода приобретает гнилостный запах и соответствующий цвет. пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западу.

В Северо-Западном ТУ Росрыболовства нам объяснили, как при этом страдает рыба. Отмирание водорослей и фитопланктона сопровождается повышением содержания органики в воде. Как следствие — концентрация кислорода уменьшается, рыбам не хватает кислорода.

В ведомстве отметили, что гибель рыб при аномально жаркой погоде не является чем-то необычным или редким. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, то можно направить в Управление Росрыболовства и предоставить данные о точном местоположении и дате. Также нужно приложить фотографии, чтобы предварительно оценить масштаб гибели рыбы. Этим летом в Петербурге и области массовое вымирание не было зафиксировано.

Ранее Piter.TV рассказал, в каких водоемах ситуация из-за жары обстоит хуже всего.

Иллюстрация: Евгений Рыбкин для Piter.TV

Видео: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / СОЛНЕЧНОЕ ПЛЯЖ "ЛАСКОВЫЙ"