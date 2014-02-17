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В Сестрорецке заметили мертвую рыбу

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Причина массовой гибели рыбы пока неизвестна.

Ближе к вечеру в субботу, 5 июня, читатели Piter.tv поделились с редакцией фото и видео мертвой рыбы в Сестрорецке. По уточнениям, рыбу заметили в районе Сестрорецкого Курорта, станция "Курорт", напротив пляжной улицы.

Судя по кадрам, на берег выбросило довольно много рыбин, однако причина смерти пока неясна. 

Редакция Piter.tv направила запрос в городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Ранее мы писали, что в общежитии ЛГУ нашли мертвого студента филфака.

Фото и видео: Piter.tv 

Теги: мертвая рыба, сестрорецк
Категории: Картина дня, Лента новостей,

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