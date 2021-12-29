По Большому Смоленскому мосту запустят трамвайное движение

Трамвайная линия будет начинаться на Бухарестской улице.

По Большому Смоленскому мосту, который соединит два берега в Невском районе, будут ходить трамваи. Об этом главе Инициативной Группы по Защите Транспортной Инфраструктуры сообщил председатель КРТИ Андрей Левакин.

Трамвайная линия будет проходить по Бухарестской линии, далее - по Салова, Большому Смоленскому проспекту, проспекту Обуховской Обороны, улице Коллонтай и Дальневосточному проспекту. Таким образом, маршрут соединит сразу два района - Фрунзенский и Невский.

Многие жители Веселого поселка получат чрезвычайно быструю и надежную связь с другим берегом Невы, где расположено много бизнес-центров, производств и учебных заведений. Большая часть таких пассажиров сократит время в пути до работы с 40 до 15 минут. отметил активист.

Напомним, строительство моста начнется в 2023 году. Для возведение развязки придется снести 8 домов.

Фото: ВКонтакте / Николай Линченко