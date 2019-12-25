Плату за детские сады отменили в Петербурге

Это нововведение распространяется не только на семьи с регистрацией в Петербурге, но и на тех, кто зарегистрирован в других регионах, в частности, в Ленобласти.

С 1 сентября 267 тыс. дошкольников из Петербурга смогут бесплатно посещать детские сады. Это стало возможным благодаря принятому законопроекту, который вносит изменения в Социальный кодекс города.

Петербург станет первым регионом в России, где отменяется плата за детские сады. Это нововведение распространяется не только на семьи с регистрацией в Петербурге, но и на тех, кто зарегистрирован в других регионах, в частности, в Ленобласти. Таких детей насчитывается около 9800 человек, что составляет 3,7% от общего числа посещающих детские сады. Губернатор поручил разработать соглашение с Ленинградской областью, чтобы дети из Петербурга могли бесплатно посещать детские сады в этом регионе.

Эта мера социальной поддержки коснется более 267 тыс. детей, которые посещают 1136 государственных детских садов. На реализацию этой меры из бюджета Петербурга будет выделено 2,8 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге увеличили премии многодетным родителям за заслуги в воспитании детей.

Фото: Piter.TV