В Петербурге увеличили премии многодетным родителям за заслуги в воспитании детей

Например, премия за звание I степени вырастет со 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

В Петербурге увеличили размеры премий обладателям почетного звания "За заслуги в воспитании детей". Проект закона о внесении изменений в соответствующие законы Санкт-Петербурга одобрен сегодня на рабочем совещании губернатора с членами городского правительства.

Премии "За заслуги в воспитании детей" каждый год присваиваются 14 многодетным семьям: почетное звание I степени – одной семье за достойное воспитание 7 и более детей, II степени – трем семьям за достойное воспитание 5 или 6 детей, III степени – десяти семьям за достойное воспитание 4 детей. Всего с 2012 года почетного звания удостоены 182 петербургских семьи.

Теперь премия за звание I степени вырастет со 100 тысяч до 500 тысяч рублей, II степени – с 50 тысяч до 300 тысяч рублей, III степени – с 25 тысяч до 100 тысяч рублей. Семьям, которым в мае 2024 года было присвоено звание и выплачена премия, доплатят до её нового размера.

По данным городской администрации, за 5 лет количество многодетных семей в Петербурге выросло почти на треть – до 55,5 тысяч семей.

Недавно жительнице Соснового Бора вручили награду "Мать-героиня.

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