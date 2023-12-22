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Жительнице Соснового Бора вручили награду "Мать-героиня

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У Евгения Владимировича и Ольги Владимировны 18 детей: 11 сыновей и 7 дочерей.

Полномочный представитель Президента России в СЗФО Александр Гуцан  вручил жительнице Соснового Бора Ольге Кравцовой награду "Мать-героиня", присужденную президентом России Владимиром Путиным. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Семейство Кравцовых как раз уместилось в зале для приема делегаций дома правительства Ленобласти. У Евгения Владимировича и Ольги Владимировны 18 детей: 11 сыновей и 7 дочерей. Любовь, терпение, внимание – главные черты Елены Владимировны, которые чувствуешь уже в первые минуты общения.

Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Губернатор также отметил, что ранее он помогал семье со стройматериалами для возведения большого дома. И сейчас он обсудит с главой семейства строительство круглогодичной веранды к дому.

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Видео: Telegram/ Александр ДроZденко

Теги: мать-героиня, сосновый бор
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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