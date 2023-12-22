  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жительнице Соснового Бора присвоили звание "Мать-героиня"
Сегодня, 16:46
171
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Жительнице Соснового Бора присвоили звание "Мать-героиня"

0 0

В семье Кравцовых воспитываются 18 детей.

Жительница Соснового Бора Ольга Кравцова стала "Матерью-героиней". Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил глава администрации Сосновоборского городского округа Михаил Воронков.

Искренне рад и поздравляю Ольгу Владимировну Кравцову с заслуженным званием "Мать-героиня", присвоенное Указом Президента Владимира Путина.

Михаил Воронков

В семье Кравцовых воспитываются 18 детей. Глава администрации пожелал семье счастья, здоровья и благополучия на протяжении всей жизни.

Фото: ВКонтакте/ Михаил Воронков

Теги: мать-героиня, сосновый бор
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии