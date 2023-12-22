Жительнице Соснового Бора присвоили звание "Мать-героиня"

В семье Кравцовых воспитываются 18 детей.

Жительница Соснового Бора Ольга Кравцова стала "Матерью-героиней". Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил глава администрации Сосновоборского городского округа Михаил Воронков.

Искренне рад и поздравляю Ольгу Владимировну Кравцову с заслуженным званием "Мать-героиня", присвоенное Указом Президента Владимира Путина. Михаил Воронков

В семье Кравцовых воспитываются 18 детей. Глава администрации пожелал семье счастья, здоровья и благополучия на протяжении всей жизни.

Фото: ВКонтакте/ Михаил Воронков