Парковка в центре Петербурга станет бесплатной на одну ночь

Бесплатно припарковаться в центре города можно в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января.

Зона платной парковки в центре Петербурга станет бесплатной на одну ночь. Припарковаться в центре города можно ночью с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщила пресс-служба Городского центра управления парковками.

В остальные праздничные дни (с 1 по 9 января) зона платной парковки будет работать по обычным тарифам, принятым с 1 декабря. Напомним, с 1 декабря зона платной парковки начала действовать еще на 71 улице. Тариф для легковых автомобилей был увеличен с 60 до 100 рублей в час.

В это же время с 31 декабря по 8 января все уличные парковки в Москве будут бесплатными. Это относится и к городским парковкам в центре города с тарифом 380 рублей в час.

Фото: Piter.tv