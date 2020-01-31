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Петербурженку, которая приковала себя к ограде, оштрафовали за дискредитацию ВС РФ
Сегодня, 14:37
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Петербурженку, которая приковала себя к ограде, оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

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Петербурженку, приковавшую себя 1 мая к ограде на Васильевском острове, оштрафовали на 35 тысяч рублей. Об этом 2 мая сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. 

Василеостровский районный суд счел, что Анна Анисимова публично дискредитировала Вооруженные Силы РФ. Напротив активистки был телевизор с изображением телеведущего Владимира Соловьева. 

Ранее двух петербуржцев оштрафовали по этой же статье за выход с плакатами с пацифистским содержанием. 

Фото: Telegram / Задержания Санкт-Петербург

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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