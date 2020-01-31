Петербурженку, которая приковала себя к ограде, оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Петербурженку, приковавшую себя 1 мая к ограде на Васильевском острове, оштрафовали на 35 тысяч рублей. Об этом 2 мая сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Василеостровский районный суд счел, что Анна Анисимова публично дискредитировала Вооруженные Силы РФ. Напротив активистки был телевизор с изображением телеведущего Владимира Соловьева.
Ранее двух петербуржцев оштрафовали по этой же статье за выход с плакатами с пацифистским содержанием.
Фото: Telegram / Задержания Санкт-Петербург
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