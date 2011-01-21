Петербурженку, приковавшую себя к ограде на Васильевском острове, задержали

В Петербурге 1 мая задержали активистку, которая приковала себя наручниками к ограждению напротив телевизора у станции метро "Василеостровская". Об этом сообщило "ОВД-Инфо" (организация внесена Минюстом в реестр иноагентов в России).
Анна Анисимова облила себя красной краской. На телевизоре было изображение телеведущего Владимира Соловьева. Женщину доставили в 16-е отделение полиции. Больше информации пока не поступало.
Ранее в Петербурге полиция задержала активистку, облившую себя красной краской. Ее арестовали на 8 суток.
Фото: Telegram / Задержания Санкт-Петербург
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