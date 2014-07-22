Еще двоих петербуржцев оштрафовали из-за пацифистских плакатов

Мужчины не признали своей вины. Они заявили, что стояли с плакатами, которые выражают их мнение, и это не попадает под административное правонарушение.

Куйбышевский суд Петербурга оштрафовал 13 апреля двух петербуржцев за дискредитацию Вооружённых сил РФ, передают в объединенной пресс-службе судов города.

По данным суда, на Невском проспекте 3 апреля Александр Багин держал в руках плакат о спецоперации "при большом скоплении граждан, не менее 50 человек". Второй, Алексей Кононов, также устроил пикет на главной улице. Он принёс с собой лист бумаги, где сообщалось, в какой стране должна быть свобода, а в какой мир.

Мужчины не признали своей вины. Они заявили, что стояли с плакатами, которые выражают их мнение, и это не попадает под административное правонарушение.

Ранее мы писали, что в Петербурге мундепа Веремейчика оштрафовали за дискредитацию ВС РФ. Мундеп считает, что на видео, которое удалили после вмешательства прокуратуры, нет признаков дискредитации, там присутствуют призывы к миру и переговорам.

Фото: Piter.tv

