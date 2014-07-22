В Петербурге мундепа Веремейчика оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Мундеп считает, что на видео, которое удалили после вмешательства прокуратуры, нет признаков дискредитации, там присутствуют призывы к миру и переговорам.

В среду, 13 апреля, Красносельский суд Петербурга оштрафовал МО Южно-Приморский Валерия Веремейчика за дискредитацию ВС РФ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Суд установил, что Веремейчик выложил в Сеть видео, где высказался о Вооружённых силах России, которое нарушило 20.3.3. статью КоАП РФ. Мужчина вину не признал, пояснив, что будучи муниципальным депутатом, обсуждал с коллегами на собрании от 24 февраля военную операцию на Украине. В ходе обсуждения мнения разделились и Веремейчик решил опубликовать часть со своим выступлением.

Мундеп считает, что на видео, которое удалили после вмешательства прокуратуры, нет признаков дискредитации, там присутствуют призывы к миру и переговорам. Суд оштрафовал депутата на 30 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что убийце преподавательницы Технологического института дали 16 лет колонии.

Фото: Piter.tv

