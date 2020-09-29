Убийце преподавательницы Технологического института дали 16 лет колонии

Спустя несколько дней мужчина был задержан. В его квартире нашли похищенное имущество и ампутированный палец.

Городской суд Петербурга приговорил мужчину к 16 годам колонии строго режима за убийство преподавательницы Технологического института. Об этом в среду, 13 апреля, рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

По данным следствия, в октябре 2020 года 37-лентий мужчин занял 2,6 млн рублей у 33-летней женщины. В тот вечер он пришел к ней в квартиру на Димитрова под предлогом возращения денег. Мужчин избил и задушил преподавательницу, а затем отрезал палец, чтобы получить доступ к банковским приложениям на телефоне погибшей и перевести на свой счет еще 235 тыс. рублей.

Спустя несколько дней мужчина был задержан. В его квартире нашли похищенное имущество и ампутированный палец. Суд признал виновным мужчину в убийстве, краже и похищение паспорта. Ему вынесли наказание в виде лишения свободы на 16 лет в колонии строго режима. Также удовлетворен иск потерпевшего о возмещении морального вреда в размере 3 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что суд в Петербурге заключил под стражу художницу, обвиненную в распространении фейков о ВС РФ.

Фото: Piter.tv

