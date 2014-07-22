Суд в Петербурге заключил под стражу художницу, обвиненную в распространении фейков о ВС РФ

Она пробудет в СИЗО до 31 мая.

Василеостровский суд заключил под стражу до 31 мая Александру Скочиленко, обвиняемую в публичном распространении фейков о ВС РФ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

В суде отметили, что по месту регистрации девушка не проживает. Также она ранее привлекалась к административной ответственности, препятствовала сбору доказательств по данному уголовному делу.

По версии следствия, вечером 31 марта в продуктовом сетевом магазине Александра Скочиленко поместила в места для крепления товарных ценников фрагменты бумаги, "содержащие заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ."

Фото: объединенная пресс-служба городских судов